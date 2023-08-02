Samsun'da iş cinayeti: 59 yaşındaki inşaat işçisi asansör boşluğunda bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, inşaat işçisi 59 yaşındaki Duran Karabuğa, asansör boşluğunda ölü bulundu.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi'ndeki belediye hamamı inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, işçi Duran Karabuğa, inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu.
Çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İşçinin cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düştüğü tahmin edilen Karabuğa'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.