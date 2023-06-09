Samsun'da iş cinayeti: 22'nci kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen 50 yaşındaki Orhan Çelik isimli işçi hayatını kaybetti.

Beypınar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 22'inci katında çalışan Orhan Çelik, dış cephe kaplamalarını yapmak için kurulan asansörün montajının yapılmadan çalıştırılması üzerine platformla birlikte zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çelik'in cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.(AA)