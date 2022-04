Samsun ve Sinop da temsilcilerini seçti: 'Emekçi halkın kendi örgütlülüğü dışında başka bir güç yok'

Türkiye Komünist Partisi'nin "TKP Milletvekili Adaylarını Belirliyor" toplantısının bir ayağı da bugün TKP Parti Merkez Konseyi Üyesi Erhan Nalçacı'nın katılımı ile Samsun'da gerçekleşti.

Erhan Nalçacı' nın konuşması ile başlayan etkinlikte Nalçacı AKP'nin sadece Türkiye sermayesinin değil uluslararası sermayenin de seçtiği bir parti olduğunun altını çizdi. Bu nedenle AKP'nin sermaye sınıfının çıkarlarını temsil ettiğini dile getirdi.

"Türkiye'de gözümüzün önünde çok büyük bir hırsızlık yaşandı" cümlesi ile sözüne başlayan Nalçacı, AKP döneminde yapılan özelleştirmelere değindi.

Nalçacı "AKP döneminden öncesinde kurulan hükümetler de Özal'dan bu yana bunları yapmak istediler ama emekçi sınıflar örgütlüydü, sendikalar örgütlüydü. Ve bu işi -çok da kolay değil, başka, daha güçlü bir iktidara ihtiyaç duyuyorlardı- AKP bu işi gerçekten de başardı. Türkiye'deki tüm özelleştirmelerin yüzde 90 gibi bir kısmı AKP döneminde yapıldı. Şimdi son rötuşları yapıyorlar. Zeytinliklerde, ormanlık alanlarda ve elimizde avucumuzda ne varsa onları hiç etmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye tarihinin gördüğü en büyük hırsızlıktır" diye konuştu.

AKP'nin tüm bunları yaparken halkın dini duygularını suistimal ettiğini de dile getiren Nalçacı buna çözümün ise 6'lı ittifak olmadığını bu ittifak üyelerinin de sermaye sınıfının çıkarlarını savunacağını dile getirdi.

"Kamulaştırmaya dönük, devletleştirmeye dönük hiçbir programa bu altı partinin içerisinde rastlayamıyoruz. Zaten Davutoğlu ve Babacan ikisi de AKP'nin temel unsuru değil miydi? Şöyle bir numara yapıyorlar 'AKP iyiydi aslında ama esas sorun başkanlık sistemine geçtikten sonra oldu'. Halbuki özelleştirmelerin çoğunluğu onların döneminde oldu. Babacan doğrudan doğruya ekonomiden sorumlu bakan olarak rol aldı."

Sermaye sınıfının şimdi AKP yerine Millet İttifakını bir kurtuluş gibi sunduğunu dile getiren Nalçacı şunları kaydetti:

'Sandıktan hep sermaye çıkar, biz örgütlülüğümüzü geliştirmeliyiz'

"Muhalefetin bir diğer özelliği sermaye sınıfının partisi olduğu için emekçi halktan korkuyorlar. Bu yüzden sokaktan korkuyorlar.

Halbuki mesele sandık değil, sandıktan emekçi halkın lehine çok nadiren bir şey çıkar. Hep sermaye çıkar sandıktan. Türkiye'de hep böyle olmuştur. O yüzden biz kendi örgütlülüğümüzü geliştirmek zorundayız. Emekçi halkın kendi örgütlülüğü dışında başka bir güç yok. Yaslanabileceği tek şey kendi örgütlü gücüdür. Aslında potansiyel olarak da çok büyük bir güç var karşımızda. Bu ülkenin halkı biziz. Ama örgütlü olmadığımız için AKP'yi yutturdukları gibi şimdi de özünde hemen hemen hiçbir farkı olmayan bir siyasi oluşumu bir kurtuluş gibi sunmaya kalkıyorlar."

Nalçacı sözlerini emekçi halkın kurtuluşunun tek yolunun yine emekçi halkın örgütlenmesiyle gerçekleşeceğini dile getirerek bitirdi.

Ardından adayların kendilerini tanıtmasıyla devam eden toplantıda söz alan adaylar bu seçimlerde emekçilerin temsiliyetinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Seçimden seçime siyaset üretmek hiçbir zaman halkın kurtuluşu olmamıştır. Bu dayatma aynı zamanda halkın düzene karşı biriken öfkesini soğurma çabasıdır. Ne yapıyorlar? Sürekli pervasızca o yılışık sesleriyle kürsülerden sürekli bağırıyorlar, birbirlerine bir şeyler anlatıyorlar. İşte bu yüzden emekçilerin bir adım öne çıkması gerekiyor. Sadece seçim özelinde değil hayatın her alanında her yerde mücadele eden emekçilerin her daim bir arada olması gerekiyor. Ve inanın o kirli sesler emekçilerin sesinin daha gür çıkmasıyla kısılır, bastırılır.” sözleri ile toplantı sona erdi.

Sinop'ta halkın temsilcileri seçildi

Bir önceki gün Sinop’ta yapılan “TKP Milletvekilleri Adaylarını Belirliyor” toplantısı, TKP PMK Üyesi Erhan Nalçacı ve Dayanışma Meclisi Üyesi Aziz Konukman’ın katılımı ile gerçekleşti. Nalçacı konuşmasında AKP’nin bir proje partisi olduğuna değinilen çözümün 6'lı millet ittifakı olmadığını dile getirdi. Emekçi sınıfın; laiklik, antiemperyalizm ve sermaye karşıtlığı ilkelerine bir cephe oluşturması gerektiğinin altını çizen Nalçacı emekçi halkın kurtuluşunun ancak ve ancak örgütlenmek olduğunu söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Ardından Aziz Konukman’ın söz alması ile devam eden toplantıda Konukman; TKP’nin bu toplantılarının oldukça önemli olduğunu ve emekçi halkı yansıttığını, emekçi halkın temsiliyetinin olduğunu ve bunun arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Konukman’ın konuşmasının ardından adaylar konuştu. Adaylar kendilerini tanıtıp iş yerlerinde yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Toplantı; adayların bu sıkıntıları her biri başka bir sermaye grubunu temsil eden düzen partilerinin çözemeyeceğini, emekçilerinin çıkarını savunan bir cephenin kurulması gerektiğini dile getirmelerinin ardından sona erdi.