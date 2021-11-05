 Samsun Valiliği ve Çarşamba biyokütle santraline yöre halkından suç duyurusu

Samsun 3. İdare Mahkemesi’nin 21 Eylül 2021 tarihinde Çarşamba BES’in faaliyetinin durdurulmasına dair verdiği karar, 30 günlük yasal süre dolduğu halde uygulanmadı. Santral önünde nöbete başlayan yöre halkı son güne dek yargı kararının uygulanarak santralin mühürlenmesini bekledi. Halkın tepkisi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü santralin çalışmadığı, soğutma işlemlerinin sürdüğü ve içeriden mühürlendiğini iddia etmişti.

‘Mühür dediğin kapıda, halkın göreceği yerde olur’

Personelin santrale giriş çıkışının ve santral bacalarından yoğun duman salınımının halen sürdüğünü tespit edip nöbete devam eden yöre halkı dün yine santral önünde toplanarak yargı kararını uygulamayan santral şirketi ve valiliği protesto etti. “Böyle mühür mü olur; mühür dediğin kapıda olur, halkın göreceği yerde olur” diyerek tepki gösteren yurttaşlar adına yöre çiftçilerinden Seyfettin Yavan şöyle konuştu:

“Bizi çok zarara uğrattı bu santral… Santralin sondajlarından dolayı yeraltı sularımız kesildi, 15-20 metre mesafeden yeraltı suyu alabilirken bugün indiğimiz mesafe dalgıçlı pompalarla 80-90 metre. Sulama yapamıyoruz, bahçelerimiz kurudu. Biz köylüler zaten çok zor şartlarda üretim yapıyoruz, her şey çok pahalı. Yetmezmiş gibi bu santrali başımıza bela ettiler. Çocuklarımız ve biz burada yaşıyoruz, bu topraklar bizim. Bu halkı düşünmeden nasıl buraya santral kurdular? Bu santral saatte 50 ton su buharı salıyor. Bu ülke hukuk devleti değil mi? Mahkemelerde halk lehine çıkan kararları neden uygulamazlar?

Halkı temsil etmesi gerekirken hükümeti temsil edenler hala kapıları mühürlemedi, santral çalışmaya devam ediyor. Sadece çaycıya süresiz izin verdiklerine göre santralin çay ocağına mı vuruldu bu mühür? Bu kapı mühürlenmediği sürece sonuna kadar nöbet tutmaya ve mücadeleye devam edeceğiz.”

‘Halkın direnişi kırılmaya çalışılıyor’

Yöre halkı adına konuşan Av. Serpil Dönmez ise santrale karşı ikinci kez iptal kararı aldıklarını, buna rağmen halen santralin faaliyetine devam ettiğini ve santralin içeriden mühürlendiği söylenerek günlerdir nöbet tutan halkın direnişinin kırılmaya çalışıldığını belirtti. “Yargı kararına göre derhal kapatılması gereken santralin bacaları halen tütüyor ve çalışıyor. 30 günlük süreyi de çoktan aştıkları için yöre halkıyla birlikte suç duyurusunda bulunmak üzere az sonra Çarşamba Adliyesine gideceğiz.” diye konuşan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

“Samsun Valiliği yetkililerinin görevi kötüye kullanma suçundan yargılanması için başvuruda bulunacağız. Santral şirketini de çevreyi kasten kirletme suçundan yargılanması için savcılığa başvuruda bulunacağız. Yolumuz uzun, mücadeleye devam edeceğiz. Suç duyurusunun ardından üç gün içinde santral kapatılmazsa tazminat davası açacağız. Dosya Danıştay’a gönderilirken temyiz cevaplarımız bile alınmadı. Bu şekilde hukuk dışı uygulamalar devam etti, bilirkişileri töhmet altında bırakıp yöre halkından yana olmakla suçladılar. İptal kararı Danıştay aşamasında bozulsa bile tekrar yargılama yoluyla şirketin peşinde olacağız. Anayasa Mahkemesine, olmadı AİHM’e kadar bu davayı götüreceğiz.”

Çarşamba Adliyesi’ne bir heyetle giden yöre halkı adına Murat Şenel, Seyfettin Yavan, Recep Yavan ve Mehmet Değerli Samsun Valiliği ve santral şirketi yetkililerinin cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulundular.