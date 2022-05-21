Şampiyonluk kutlamalarında konuşma yapmaya çıkan Fuat Oktay yuhalandı

TFF 1. Lig şampiyonu Ankaragücü’nün şampiyonluk kutlamasında konuşan Fuat Oktay taraftarlar tarafından yuhalandı. Daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon taraftarlarına yaptığı konuşma sırasında yuhalanmıştı.

Ankaragücü, Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşarken, şampiyonluk kutlaması için Ankaralı taraftarlar bir araya geldi. Şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerine hala yenisinin yapılmamış olmasını uzun süredir eleştiren Ankaralı taraftarlar, Fuat Oktay'ın "stat müjdesi"ne tepki gösterdi ve Oktay'ı yuhaladı.

Taraftarlar Fuat Oktay'a tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da daha önce Trabzonspor’un şampiyonluk töreninde yuhalanmıştı.