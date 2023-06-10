Şampiyonlar Ligi'nde final vakti: Inter ve Manchester City İstanbul'da

Manchester City ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin başlamasına dakikalar kala iki takımın taraftarları, kendileri için oluşturulan taraftar alanlarında bekleyişlerini sürdürüyor.
Final karşılaşmasının ilk 11’leri de belli oldu.
Manchester Cıty: Ederson - Ake, Dias, Akanji, Stones, Rodri, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish, Haaland
Inter: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko
Olimpiyat stadı doldu
Gazeteci İsmail Küçükkaya, taraftarların doldurduğu Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul/ Şampiyonlar Ligi finali. pic.twitter.com/NhPQQnSPaN— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 10, 2023