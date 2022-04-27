Şampiyonlar Ligi yarı finaline 4-3'lük başlangıç

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Etihad’da İspanyol temsilcisi Real Madrid’i ağırladı. Müsabakaya ev sahibi ekip adeta golle başladı. Kevin De Bruyne 2. dakikada rakip fileleri havalandırırken, 11. dakikada Gabriel Jesus farkı ikiye çıkaran golü attı. Müsabakanın 33. dakikasında Real Madrid’in yıldız golcüsü Benzema sahneye çıktı ve skoru 2-1’e getiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla noktalandı. İkinci yarıda ise 53’te Ada ekibinde Foden durumu 3-1 yaptı. Bu gole adeta cevap veren Vinicius Junior, 55’te farkı bire indirdi ve 3-2 oldu. 74’te City, Bernardo Silva ile skoru 4-2’ye taşıdı. 82’de de Benzema yeniden sahneye çıkarak verilen penaltıyı gole çevirdi ve müsabakanın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Eşleşmenin rövanşı 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabau’da oynanacak. (İHA)