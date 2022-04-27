TBMM'de tartışma: 'Deniz Gezmişlerin idamıyla ilgili CHP’yi zan altında bırakamazsınız'

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 50. yılı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Alçak bir zihniyet, hain bir hükümle bu yiğitleri idam etti” dedi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “28 CHP'li vekil ‘evet’ demese Deniz Gezmiş belki de şu an sizde vekildi. Asan siz, kızan siz; çok garip yaklaşım” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “O günün atmosferi içinde şüphesiz yanlış yapmışlardır, yanlış yapılmıştır. Buradan yola çıkarak Deniz Gezmişlerin idamıyla ilgili CHP’yi zan altında bırakamazsınız” dedi.

Başarır: Alçak bir zihniyet idam etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 50. yılı nedeniyle söz aldı. Başarır, “Üç yiğit adamın idamının üzerinden tam elli yıl geçti. Alçak bir zihniyet, hain bir hükümle bu yiğitleri idam etti… Üç yiğidin annesini ağlattık" dedi.

'Asan siz, kızan siz'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamına yönelik TBMM'de yapılan oylamaya değinerek şunları söyledi:

“CHP'li vekilin olduğu partiden dolayı orayı söyleyeceğim. Baktım, kim asmış Deniz Gezmiş'i diye, CHP'den iki ‘çekimser’, 28 ‘evet’, 62 de yoklamaya katılmayan var. Yani 28 CHP'li vekil ‘evet’ demese Deniz Gezmiş belki de şu an sizde vekildi. Asan siz, kızan siz; çok garip yaklaşım. Bu da elimde, mazbatası, zaptı. Hangi CHP'li vekillerin Deniz Gezmiş'in idamına ‘evet’ dediğinin tek tek ismi var. 28 kişi ‘evet’ demiş. 60 kişi dışarıda durmuş, içeriye gelmemiş. Şimdi de ‘Asan alçak’ diyorsunuz. Meclis’i bu tarz polemiklere mahkûm etmeyin… Siz kürsüye çıkıp ‘Alçaklar astı’ diyorsunuz. Bakıyoruz, ‘alçak’ dediğiniz Tekirdağ Vekili, şu anki sözcünüzün dedesi Orhan Öztrak; bu yanlış bir yaklaşım."

'O günün atmosferi içinde şüphesiz yanlış yapmışlardır'

Konuya dair söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise şöyle dedi:

“Sayın Turan oylama tutanağını gösterdi. Bir grup CHP milletvekilinin de bu oylamada ‘evet’ oyu verdiği bizce de malumdur. Bir grup milletvekilinin bu oylamaya katılıp ‘evet’ oyu vermesi, bu konuda CHP’ye bir suç, zan getirmez. Mahkemenin verdiği kararın Meclis’te oylanması noktasında ‘kabul’ oyu veren CHP’lilerin hepsi de bugün herhâlde hayatta olsalar yanlış yaptıklarını kabul edecektir. O günün atmosferi içinde şüphesiz yanlış yapmışlardır, yanlış yapılmıştır. Buradan yola çıkarak Deniz Gezmişlerin idamıyla ilgili CHP’yi zan altında bırakamazsınız. Zan altında bırakılacak olan, dün Gezi davasında olduğu gibi o gün de talimatla karar veren sözde yargıçlardır."