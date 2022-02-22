Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alınabilir

Rusya'nın Donbass'taki cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanımasının ardından, yapılacak yaptırım paketinin futbolu da etkileyebileceği kaydedildi.

UEFA'nın Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde kurulan cumhuriyetlerin egemenliğini tanıma kararının ardından, bu yıl St. Petersburg'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin yerini değiştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

The Guardian'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı almasının ardından 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali'nin yerinin değiştirilmesi için UEFA'ya yönelik baskı arttı. UEFA yaptığı açıklamada, "UEFA, durumu sürekli olarak yakından izlemektedir. Şu anda, final yerinin değiştirilmesi planı yok" dendi.

İngiltere Başkanı Boris Johnson bugün İngiltere Parlamentosu'ndaki konuşmasında, egemen ülkeleri işgal eden bir Rusya'da futbol turnuvaları düzenlenme şansının olmadığını belirtti.

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, konuyu UEFA ile görüşmeyi planladıklarını ifade ederken, "Şampiyonlar Ligi Finali gibi Rusya'da düzenlenecek spor etkinlikleri hakkında ciddi endişelerim var ve ilgili yönetim organları ile görüşeceğim. Başkan Putin'in Ukrayna'yı yasadışı işgalini meşrulaştırmak için dünya sahnesindeki olayları istismar etmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

UEFA'nın en büyük sponsorlarından birisinin de Rusya menşeili Gazprom şirketi olduğu hatırlatılırken, Batı'da alınacak yaptırım kararlarının da şirketi etkileyebileceği kaydedildi. Ayrıca Rusya'da gerçekleşmesi planlanan Şampiyonlar Ligi Finali karşılaşmasının oynanacağı stadın adının da Gazprom Arena olduğu belirtildi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'ün bugün durdurulduğunu açıkladığı, Rusya ve Almanya arasında planlanan Kuzey Akım-2 projesinin sahibi de Gazprom şirketi.