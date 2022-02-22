İngiltere'den Rusya'ya yaptırım kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Rus bankalarına ve şahıslarına yaptırım uygulamaya başlayacağını ilan etti.

Johnson bugün İngiltere Parlamento'sunda yaptığı konuşmada, "Bugün İngiltere şu beş Rus bankasına yaptırım uyguluyor: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank. Ayrıca İngiltere'de çok yüksek net değerli üç kişiye yaptırım uygulayacağız" dedi.

Kararla İngiltere'nin yaptırım uyguladığı kişilerin sahip oldukları tüm varlıklar dondurulacak ve bu kişilerin İngiltere'ye girmeleri yasaklanacak.