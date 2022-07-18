Şampiyonlar Ligi başlıyor: Fenerbahçe Dinamo Kiev’le karşılaşacak

Yarın başlayacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu ilk ayağında yarın ve 20 Temmuz Çarşamba günü dahil 12 maç oynanacak.

Turnuvaya bu turdan katılan Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 20 Temmuz Çarşamba TSİ 21.00'de karşılaşacak.

Anadolu Ajansı’ndan aktarılana göre, İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçların programıysa şöyle:

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Zürih (İsviçre)

19.00 Zalgiris (Litvanya)-Malmö (İsveç)

19.00 Pyunik (Ermenistan)-Diddeleng (Lüksemburg)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

20.45 Midtjylland (Danimarka)- AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Şkupi (Kuzey Makedonya)

20 Temmuz Çarşamba:

19:00 HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya)

20:00 Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

21:00 Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

21:00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe

21.15 Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova)

