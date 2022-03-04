AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar istifası kabul edilen Bekir Pakdemirli'ye kibrinden kurtulmasını tavsiye etti. Şamil Tayyar'ın mesajları şöyle:
Şamil Tayyar'dan Bekir Pakdemirli'ye: Kibrinden...
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar istifa eden Bekir Pakdemirli'yi hedef aldı. Şamil Tayyar 'Bekir Pakdemirli’nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim' ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi