Şamil Tayyar'dan Bekir Pakdemirli'ye: Kibrinden...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar istifası kabul edilen Bekir Pakdemirli'ye kibrinden kurtulmasını tavsiye etti. Şamil Tayyar'ın mesajları şöyle:

"Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Prof. Dr. Vahit Kirişçi hocamızı kutlarız. Allah yolunu açık etsin. Bekir Pakdemirli’nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah’ın rızasını kazanmaktır"