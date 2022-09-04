Şamil Tayyar'dan 'Ankara Kuşu' tepkisi: 'Dip temizliğe ihtiyaç var'

Ünsal Ban'ın gözaltına alınması sırasında sosyal medyada 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar Ünsal'ın da gözaltına alındığı, ancak sonrasında serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. 'Ankara Kuşu' Ünsal, Ünsal Ban'ı ziyaret ettiğini sırasında gözaltına alındığını sosyal medyadan paylaştı.

'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar Ünsal'ın salıverilmesi ve kendisi hakkında 'Fetullahçı' demesi üzerine AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar tepki gösterdi. Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; AKP, muhalefet ve saray içerisinde Oktay Yaşar Ünsal'ın destekçileri olduğunu belirterek, "Vallahi yeter, bir dip temizliğe ihtiyaç var" dedi.

Tayyar'ın paylaşımları şu şekilde:

"Oktay Yaşar’ın operasyonel Ankara Kuşu hesabı, sadece muhalifler değil içeriden de korunan bir hesap. Gebze’den Ankara’ya getirip yerleştirdiler, hem genel merkez hem belediyeler hem külliyeden destekçileri var. Vallahi yeter. Bir dip temizliğe ihtiyaç var.

FETÖ’den yargılanmış kuş kisveli operasyon çocuğu, muhatabım değil. Hangi amaçla, kimlerin komutuyla AK Parti’de operasyona kalkıştığını iyi biliyorum. Öttükçe, ipini elinde tutanlara vuracağım. Bedel ödedim, yine öderim, bu kez o alçakların yanına kâr kalmayacak."

'Diğer partilere katılmak istediğinizi anlatsanız'

'Ankara Kuşu' Ünsal da sosyal medyadan Şamil Tayyar'a cevap verdi.

'Ankara Kuşu' hesabının paylaşımları şöyle:

"Senin kaşıntını biliyorum. Adayım dile dolaşıyordun, değilsin dedim. Benim dediğim çıktı. Fetullahçıların kurguladığı dosyaların bir numaralı savunucusu kalkmış temizlik falan diyor. Engelimi kaldırsana bi?

Fetullahçı seni? Cin olmadan adam mı çarpmaya çalışıyorsun?

Gelecek Partisi ve Deva kurulurken her iki genel başkan ile de görüşüp bu partilere nasıl katılmak istediğinizi anlatsanıza Şamil Bey?

Beraat ettiğimi neden yazmıyorsunuz? Ergenekon sürecinde bu ordunun şanlı askerlerini nasıl hedef yaptığınızı anlatsanıza?"