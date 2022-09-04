'Ankara Kuşu' Ünsal Ban'la birlikte gözaltına alındı: 'Kaldığı otelde ziyaret ettim'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in SPK'daki rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Peker'in yayınladığı video nedeniyle gözaltına alınan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'la birlikte 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar Ünsal da gözaltına alındı.

Gözaltı işleminden kısa bir süre sonra 'Ankara Kuşu' Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında Ankara Kuşu yakalandı falan diye haberler çıkmış Ünsal Ban’ı kaldığı otelde ziyaret ettim. O sırada polisler gelip Ban’a mahkeme kararıyla hakkında yakalama olduğunu söyledi. Birlikte olduğumuz için beni de aldılar. İfadelik bir şey olmadı. Emniyetten ayrıldım."