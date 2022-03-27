Şamil Tayyar'a anket yanıtı: 'FETÖ’nün gazıyla kitap üzerine kitap yazan eleman'

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Tansu Çiller’le ilgili yapılan anketin sonucuyla dalga geçen Şamil Tayyar’a yanıt verdi.

“Düne kadar FETÖ’nün gazıyla kitap üzerine kitap yazan eleman bizi gaz vermekle suçlamış” diyen Daşdemir, “Bizim burada sorduğumuz kamuoyunda konuşulan isimlerin kamuoyundaki potansiyelidir. Eğer basit düzeyde araştırma okur yazarlığınız yoksa yaptığınız gazetecilik de siyaset de boş" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, dünkü köşesinden, Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaşmış ve parti kurması durumunda Çiller'e oy verebileceğini söyleyenlerin oranının yüzde 5.6 bandında olduğunu belirtmişti.