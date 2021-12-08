Şamil Tayyar panikte: Vakit dar, gerçek bu

AKP'nin en üst karar organı olan MKYK üyesi Şamil Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirileriyle dikkat çekerken, hayat pahalılığı başlığında vakitlerinin az olduğunu söyledi.

"Salgının tetiklediği ekonomik sorunların tüm dünyayı sarstığı aşikar. Her ülke kendi yöntemince bu sarmaldan kurtulmaya çalışıyor. Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır" diyen Tayyar, "Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu. Yüzleşirsek başarırız" ifadesini kullandı.

Tayyar, partideki iki yüzlü siyasete de değinerek, "Ne yazık ki çevremizde ‘çifte kayıt’ sistemi oluştu. Bir ‘resmi’ bir de ‘gayriresmi’ görüşleri var. İçeride farklı dışarıda farklı konuşuyorlar. Adına da ‘ilmi siyaset’ diyorlar" dedi.