Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşımını sildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçmişteki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

Karara ilişkin AKP'den dikkat çeken bir yorum geldi. AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından "Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. ‘Bizden' dediğin kadroların ‘kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle; Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?" paylaşımını yaptı.

Tayyar paylaşımını daha sonra sildi.