Kaftancıoğlu kararı ne anlama geliyor, hangi haklarını kaybediyor, hangi hakları sürüyor?

KAFTANCIOĞLU KARARI, ANLAMI VE HAKLARI

Kaftancıoğlu kararı, yargı bağımsızlığının olmadığının son örneğidir. Asla kabul edilemez.

PARTİ ÜYELİĞİ

Geçmişte Çankırı'da sürgünde yargıç iken başvurum üzerine Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2015'teki, Türk Ceza Yasası (TCY) 53/1-b maddesi iptal kararı nedeniyle parti üyeliği ile ilgili hak kısıtlılığı durumuna ilişkin hüküm artık söz konusu değil.

(Bu iptal, üyelik ile ilgili, yöneticilik konusu ile ilgili değil. Yöneticilik konusu, TCY md 53/1-d maddesinde düzenleniyor.)

2820 sayılı yasa 11. madde uyarınca da verilen karar, parti üyeliğine engel değil.

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI

Anayasa madde 76 ve 2839 sayılı yasa uyarınca bu ceza milletvekili adaylığına engel.

CEZA VE İNFAZI

Cezalarının toplanması ve tüm cezalar için tek bir koşullu salıverme ve tek bir denetimli serbestlik tarihi belirleme yoluna gidilecek.

Sonuçta toplam ceza miktarı 4 yıl 11 ay 20 gün olmakla, bu ceza için cezaevine girip, 2020 deki düzenleme gereği aynı gün ya da 3 günlük gözlemle düzenlenecek iyi hal kararı gereği, denetimli serbestlik kararı ile serbest kalabilecek. Bunun sonrasındaki süreyi dışarıda geçirecek.

PARTİ YÖNETİCİLİĞİ

TCY madde 53'/1-d maddesindeki yöneticilik yasağı, genel merkez organlarına özgü değil.

Parti il yöneticiliği, ileri sürüldüğünün aksine, parti yöneticiliği kapsamında, yani Siyasi Partilet Yasası (SPY) madde 19 gereği, TCY madde 53 kapsamında.

TCY 53 uyarınca da, 4 yıl 11 ay 20 gün parti yöneticilik yasağı söz konusu.

ANCAK, parti yöneticiliğinden ayrılmaz ise 2820 SY 104/1 maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı (YCB), sadece ve sadece AYM'ye ihtar başvurusu yapabilir.

YCB, AYM'ye başvuruyu öncesinde CHP'ye yazı yazıp ayrılma isteğini ileterek AYM'ye başvuru yapabileceği gibi, bu yola gitmeden doğrudan AYM'ye başvurabilir.

2820 SY 104/2 deki ihtar kararı yaptırımı da AYM tarafından 2009'da iptal edilip yeni düzenleme yapılmadığı için, ihtar kararının yaptırımı da artık yok.

Bu durumda: hukuken, il başkanlığı görevi kendiliğinden düşmediğine,

Görevden ayrılmak mutlak zorunluluğu olmadığına,

SPY'de ihtar süreci bulunduğuna,

Kaldı ki o sürecinde yaptırımı kalmadığına göre,

Göreve devam demek, hukuken ve siyaseten teslim olmamak, mücadeleye devam demektir!

GEÇMİŞTEN ÖRNEK

Erdoğan, adli sicil kaydına rağmen 2001'de AKP kurucusu ve kurucu genel başkan olmuş, bu adli sicil kaydı uyarınca (AYM 2001/8 İhtar Esas) ihtar kararı verilince bu sefer tamam ben artık üyelikten ayrıldım, kurucu genel başkanlıktan ayrılmadım, ayrılmıyorum da demişti.

AYM, Erdoğan'ın genel başkanlık yetkilerini tedbiren kullanmasının önlenmesi isteğini ise reddetmişti.

AKP'liliği (ve AKP üyeliği) kalmayan Erdoğan'ın genel başkanlığına ise! 2002'de YSK'da bir şey dememiş, üyelikten ayrılan kişiyi genel başkan kabul etmiş, 2002 seçimlerinde oy pusulasında da, (AKP üyeliği kalmayan yani AKP'liliği son bulan, seçimlere de katılamayan) parti üyesi bile olmayan kişinin adı genel başkan olarak yazılmıştı)

2820 SAYILI SPY NİYE BU HALDE

Bu olay için Erdoğan örneğine, ileri sürüldüğünün aksine "sui misal emsal olmaz" demek yerinde değil.

Mevzuat da AYM kararları da böyle!

AKP döneminde SPY'de ihtar kararı yaptırımı ve kapatma davalarını yürütme koşuluna ilişkin hükümler ortadan kalktı.

Bu yasa hükümlerinin muhatabı hep AKP ve çözüm sürecindeki partiler olunca, AKP bu konularda özellikle hiçbir düzenleme yapmadı!

SPY, kevgire döndü, her konuda boşluklar ortaya çıktı.

İşin özü bu!

SEÇME HAKKI

Verilen karar seçme hakkını etkilemez.

SEÇİLME HAKKI

Verilen karar, parti dışındaki seçimlere (örneğin milletvekilliği, belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı gibi) adaylığına engel.

Verilen karar, parti içindeki görevlerini kendiliğinden düşürmez.

Parti içinde üyeliği sürer.

Üyelik nedeniyle parti içinde ilçe ve il başkanlıkları hatta Kurultay seçimleri orada da hatta PM üyeliği ve hatta genel başkanlık dahil parti içindeki her türlü seçimlere katılabilir. Seçilirse onlar da yeni bir ihtar süreci ki, onlarında bu SPY uyarınca yaptırımı yok...

SONUÇ

Tüm bu durumlar karşısında,

Hukuk ve yargı dolanılarak Kaftancıoğlu hakkındaki karar verildiğine,

TCY 53 üncü maddesindeki yasağı uygulamamanın yaptırımı kalmadığına,

AKP'nin SPY'de yarattığı boşluklar ve verilen kararın da yargı kararı adı altında bir iktidar işlemi olması nedeniyle,

Kaftancıoğlu görevden ayrılmamalı!

AYM : Anayasa Mahkemesi

YCB : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

TCY Türk Ceza Yasası

SPY: Siyasi Partilet Yasası

AY : Anayasa

2820 :Siyasi Partiler Yasası

2839 :Milletvekili Seçim Yasası