Şamil Tayyar, Bakan Nebati hakkında attığı twiti sildi

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin metin yazarını suçlayarak “Mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır” ifadelerini kullandığı bir Twitter paylaşımı yaptı.

Tayyar, bu sözlerinin yer aldığı tweeti kısa sürede sildi.

Şamil Tayyar'ın sildiği paylaşım.

‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi’nde konuşan Nebati’nin şu ifadeleri herhangi bir anlam taşımadığı için dikkat toplamıştı:

“Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi gibi alanların etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Amerika, İngiltere, İtalya, ve Almanya başta olmak üzere heteredoks literatürü olduğunu biliyoruz. Kitaplar yazılıyor.”

Nebati’nin bu yöndeki sözlerini eleştiren AKP'lilerse kendisi değil, ‘metin yazarı’nı hedef tahtasına oturttu.