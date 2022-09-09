Esnaf 5 liralık madeni para talep etti, Nebati 'Yağdıralım' dedi

5 liralık madeni para basılmasına yönelik talepte bulunan esnafın 'Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak' sözlerine yanıt veren Bakan Nebati 'Yağdıralım' dedi.

Haber Merkezi

Isparta Valiliği’ni ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, valilik ziyaretinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Nebati'nin esnaf ziyareti sırasında bir esnaf, 5 liralık madeni para basılmasına yönelik talepte bulundu.

Esnaf, “Esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz” dedi.

Nebati’nin “Biraz basalım mı?” diye sormasının ardından ise esnaf “Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?” dedi. Bakan Nebati ise gülerek “Yağdıralım” karşılığını verdi.

Haber

Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Yol ve yöntemlerimiz belli'