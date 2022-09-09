Esnaf 5 liralık madeni para talep etti, Nebati 'Yağdıralım' dedi

Isparta Valiliği’ni ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, valilik ziyaretinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Nebati'nin esnaf ziyareti sırasında bir esnaf, 5 liralık madeni para basılmasına yönelik talepte bulundu.

Esnaf, “Esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz” dedi.

Nebati’nin “Biraz basalım mı?” diye sormasının ardından ise esnaf “Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?” dedi. Bakan Nebati ise gülerek “Yağdıralım” karşılığını verdi.