Suriye'nin başkenti Şam'da Seyyide Zeyneb bölgesinde bir caddede bombalı saldırı düzenlendi.
SANA'nın haberine göre dün patlayıcı yüklü bir motosikletle yapılan saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
patronların ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Şam'da bombalı saldırı: 6 ölü, 23 yaralı
Suriye'nin başkenti Şam'da patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Dış Haberler
Suriye'nin başkenti Şam'da Seyyide Zeyneb bölgesinde bir caddede bombalı saldırı düzenlendi.
SANA'nın haberine göre dün patlayıcı yüklü bir motosikletle yapılan saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.