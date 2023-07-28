Şam'da bombalı saldırı: 6 ölü, 23 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da Seyyide Zeyneb bölgesinde bir caddede bombalı saldırı düzenlendi.

SANA'nın haberine göre dün patlayıcı yüklü bir motosikletle yapılan saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.