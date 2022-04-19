Samandağ'da ağaç kıyımı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan 55 yetişkin ağaç, sıtma yaydığı gerekçesiyle kesildi. Ağaçların, nisan ayında gerçekleşen ara tatil sırasında okul müdürünün talimatı doğrultusunda kesildiği belirtildi.

Söz konusu olaya dair açıklamada bulunan Samandağ Eğitim-Sen Şubesi, geçekleştirdiği açıklamada "Herkesin ve her şeyin sahibi olduğunu, her kararı tek başına alabileceğini ve hesap vermeyeceğini düşünen insanlara, yetisiz yetkililere de bu işin böyle olmadığını, yasal ve demokratik-meşru zeminde hesap sorulacağını bildirmek de Samandağ Eğitim Sen olarak bizim görevimizdir" ifadesine yer verdi.

Açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Normal koşullarda sendikamızın olaylara bakışı, karşı taraf dinlenmeden bir kanaate varılmaması yönündedir. Ancak ortada tam bir ağaç katliamı durur iken ve bunun hiçbir izahı olamaz iken bu ilkeyi bu süreç için işletmemiz beklenmemelidir.

Ancak buna rağmen ilgili kişi ile bundan sonraki süreçlerde benzer yetisizliklerin tekrarlamaması adına görüşüleceği de bilinmelidir.

Sendikamız yaşanan bu acı olayın takipçisi olacaktır."