Muğla'daki yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'ndeki orman ve makilik alanda 17 Nisan Pazar günü sabaha karşı çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkiine kadar ilerledi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2,5 hektarlık orman, makilik arazi zarar gördü.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, yangında sabotaj ihmalinin yüksek olduğunu belirterek ilgili soruşturmanın başlatılacağını belirtti. Yangının çıkış sebebi ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çerçevesinde yangının başladığı noktaya giden araçlar, güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

Yangının başlamasından yaklaşık 10 dakika önce o bölgeden gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ticari taksinin plakası tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ticari taksi içerisindeki 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ö.Ö, Y.T ve S.D isimli şüpheli şahıslardan birinin kendilerinin yangına sebep olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli şahısların bölgeye yakın bir alanda arazilerinin olduğu öğrenildi. (İHA)