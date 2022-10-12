Samandağ Belediyesi'ne silahlı saldırı: 'Saldırının sorumlusu A Haber ve Sabah gazetesidir'

Hatay'da Samandağ Belediyesi binasına ve zabıta kulübesine silahlı saldırı düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, saldırı 6 Ekim'de yaşandı. İlçe merkezinde bulunan belediye hizmet binası ile zabıta hizmet noktası kulübesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Zabıta hizmet noktası kulübesine çok sayıda mermi isabet ederken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'Hedef gösterilmemizden sonra saldırı yapıldı'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, A Haber televizyonu ve Sabah gazetesinin belediyeyi hedef gösterdiğini belirtti.

Eryılmaz, "Belediye binamıza yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyoruz! Samandağ Belediyesi hakkında gerçekle ilgisi olmayan iftira ve karalama kampanyası yürütülerek, A haber ve Sabah Gazetesinde servis edilmek suretiyle belediyemiz hedef gösterilmiştir. Bu asparagas, yalan haberlerin ulusal yandaş basında yayınlanması ve Belediyemizin hedef gösterilmesinden hemen sonra Belediye Binamıza ve Zabıta Kulübemize silahlı saldırılar yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

'A Haber ve Sabah saldırıdan sorumludur'

"Belediyemizi hedef gösteren A Haber ve Sabah Gazetesi bu saldırıdan sorumludur" diyen Eryılmaz, "Zira, haber konusu suç duyurusu neticesinde Savcılık tarafından Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (takipsizlik) verilmiştir. Ayrıca bu haberi servis edenler de bu saldırının birinci derecede şüphelisidir" ifadelerini kullandı.

'Peşlerini bırakmayacağız'

Saldırganlar ve haber hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Samandağ Belediyesi halkımızın Belediyesidir ve bu saldırı halkımıza yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıların gerçekleşmesinde belediyemizi hedef gösteren, kötü niyetli olduğunu bildiğimiz yandaş havuz medyası, bu hain saldırıları gerçekleştiren failler ve bu haberleri servis edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu hain saldırılarla bizi sindireceğini sanan hasta ruhlu zavallıların yakasını asla bırakmayacağımızı bir kez daha halkımızla paylaşmak istiyorum. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirterek, bu hain saldırıları gerçekleştirenler ve arkasındaki gerçek faillerin, adalet önüne çıkarılıp hesap verene dek peşlerini asla bırakmayacağımızı buradan duyuruyorum."