Samandağ Belediye Başkanı: Kızılay hala yok, 15 bin çadıra ihtiyaç var

Kızılay'ın depremzedelere çadır göndermek yerine çadır sattığı ortaya çıkarken deprem bölgesinde çadır ihtiyacı hala giderilebilmiş değil.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 15 gün sonra 6,4'lük yeni bir depremle sarsılan Hatay'da birçok yurttaş sokakta kalmaya devam ediyor. Yıkımın derinden hissedildiği Samandağ'da Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ilçenin en az 15 bin çadıra ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan Eryılmaz şunları söyledi:

"AFAD’ın ciddi bir sorumluluğu var. Kızılay zaten hiç yok. 10 tane çadırı var görüntü alma amaçlı. Neticede kurumlar buraya müdahale etmede çok geç kaldı. Asker de aynı şekilde üçüncü gün falan geldi. İlk üç gün kaderimize terk edildik.

Başta Mersin olmak üzere yakın belediye ve kuruluşlardan yardım istedim. Beni arıyorlar, diyorlar ki 'Başkanım biz geldik ama ekipmanımız durduruldu başka bir şehre yönlendirildi'. Örneğin ikinci gün Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden arama kurtarma ekibi yola çıktı. Yolda arkadaşların ekipmanı başka yere lazım diyerek alınmış. Buraya hayırseverler çok yardım gönderdi. Ancak ulaşmadı. 3 bine yakın bina yıkıldı, 5 bine yakın bina da ağır hasarlı durumda. 45 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi.

'Devlet aramadı, vali 'geçmiş olsun' demedi'

Bir yerde deprem oluyorsa o bölgede yaşayan insanların tamamı depremzededir. Belediye personeline ulaşamadım, ya kendisi ya yakınları enkaz altındaydı. Fen İşleri Müdürü dışında neredeyse hiçbir elemanıma ulaşamadım. 'Nerede belediye' falan diyenler oluyor, belediye personeli de senin gibi mağdur, o da depreme maruz kaldı. Kimin ne yaptığı belli değil, hazırlıksız yakalandı kurumlar. Devleti temsil eden kurumlardan hiçbiri beni aramadı. Geçmiş olsun demedi yani. Vali bile arayıp geçmiş olsun demedi ya. Hâlâ da arayıp sormuyorlar.

'AFAD çadırları istediği şekilde dağıtıyor'

“Evi yıkılmayan vatandaş da istiyor çadırı. Korkuyor. Binalar riskli. O kadar insana çadırı nereden getireceğim? Devlet de beni bu işe karıştırmak istemiyor ‘Biz muhtarlarla dağıtacağız’ diyor. Bugüne kadar devletten bana bir tane çadır gelmedi. Şu anda nereden baksan 15 bin tane çadır lazım. AFAD çadırları istediği şekilde dağıtıyor. Buranın AKP örgütlerine inisiyatif veriliyor onlar istediklerine gönderiyor. Evinin yanında çadırı olan adam 8-9 taneyi yüklemiş arabasına. AKP yerel temsilcilerine inisiyatif veriliyor ve kontenjan veriliyor. Biz ise ne Kızılay ne AFAD tarafından görülebiliyoruz. Muhatap almıyorlar. Beni vatandaşla karşı karşıya getiriyor. Bunu devlet bilinçli yapıyor. Kendini de bu işin içinden sıyırmaya çalışıyor. Siyasi, ideolojik bir yaklaşım var ortada.”