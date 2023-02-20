Samandağ Belediye Başkanı: Elektrikler kesildi, binalarda insan olup olmadığını teyit edemiyoruz

Hatay'da peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkılan binalar ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz depremin ardından yaptığı açıklamada, bölgede elektrik olmadığını, karanlıktan dolayı çöken binalarda insanların olup olmadığının anlaşılamadığını kaydetti.

'Çok acil bir şekilde barınma sorununa çözüm bulmalarını istiyorum'

"Vatandaşlarımızı artık kimse eve sokamaz. Bu çadırları da vatandaşlarımıza çok görmesinler" diyen Eryılmaz şöyle konuştu:

"Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli illere kaçmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarımız yıkıldı. Her taraf zifiri karanlık olduğu için binalarda insan olup olmadığını teyit etmedik. Bazı haberler aldık onları teyit etmek istiyorum. Vatandaşlarımız çadır istiyor. Vatandaşlarımızı artık kimse eve sokamaz. Bu çadırları da vatandaşlarımıza çok görmesinler. Bu sorunumuz hala çözülmedi. Çok acil bir şekilde barınma sorununa çözüm bulmalarını istiyorum."