Samandağ Belediye Başkanı: Bir ay geçti, vatandaş hâlâ çadır diye feryat ediyor

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, deprem bölgesindeki barınma sorununa çözüm bulunması için yetkililere çağrısını yineleyerek, “Depremin üzerinden 1 ay geçti, hâlâ vatandaşımız, ‘Çadır, çadır’ diye feryat ediyor” dedi.

Eryılmaz, yetkililere şu sözlerle seslendi:

“Şu anda depremin en fazla etkilediği, yıkımın en fazla olduğu Sutaşı Mahallesi’ndeyiz. Yanımda muhtarım var ve depremde ailelerini, yakınlarını kaybetmiş, çok ilkel koşullarda yaşayan vatandaşlarımız var. Burada ihtiyaçların, sıkıntıların ne olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Depremin üzerinden 1 ay geçti, hala vatandaşımız, ‘Çadır, çadır’ diye feryat ediyor. Çadır bir yana ihtiyaçlarını karşılayacak, duş alabilecekleri mekanlarının olmadığını görüyoruz. Yani bu insanlar hayatta ama herhalde hijyensizlikten ve salgın hastalıklardan ölecek. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz, çok zor değil. Lavaboları yok, duşları yok, çadırları yok…

'Sesimizi duyuramıyoruz'

Bunların bir önce karşılanmasını istiyorlar. Hepsinin yakınları hayatını kaybetti. Her aileden beş altı tane canımız gitti. Çoğumuzun evleri yıkıldı ya da yıkılma tehlikesi içinde. Hepsi dışarıda kalıyor. Biz buradan bütün yardım kuruluşlarına sesleniyoruz. Özellikle bağış toplayan vatandaşlara. Yardımın buraya gelmesi gerekiyor, çadırların buraya gelmesi gerekiyor, hijyen malzemelerinin buraya gelmesi gerekiyor. Vatandaşlar evini haklı olarak terk etmek istemiyor. Çünkü herkesin evinin önünde bir serası var. Kimisi biber ekiyor, kimisi hayvancılıkla uğraşıyor. Bu insanlara burada sahip çıkacağız ki hem üretime devam etsinler hem çocuklarının geleceğini burada idame ettirsinler. Yetkililerle görüşüyoruz, sesimizi duyuramıyoruz. Ben Belediye Başkanı olarak zaten imkanlarımı halkımız için seferber etmeye çalışıyorum. Binamız yıkılmış, personelimiz dağılmış... Yardım kuruluşlarından devlet yetkililerinden bu konuda yardımcı olmalarını rica ediyorum. Halkımızın da bu konuda talebi var.” (ANKA)