Salzburg'da Avusturya Komünist Partisi 'sürpriz'i: İkinci parti olarak meclise girdi

Avusturya'nın Salzburg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Avusturya Komünist Partisi (KPÖ), yüzde 11,7 oy oranıyla ikinci olarak mecliste koltuk kazandı.

Eyalette 2018 yılında yapılan bir önceki seçimlerde yüzde 0,4 oy alan KPÖ'nün bu seçimlerdeki başarısı, Avusturya basınında "büyük sürpriz" olarak nitelendi.

KPÖ'nün Salzburg'da 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de başarı sağlaması bekleniyor.

Eyaletin başkenti Salzburg, ülkenin dördüncü büyük kenti konumunda.

KPÖ, 2021 yılında ülkenin ikinci büyük kenti Graz'da yapılan yerel seçimlerde de yüzde 21,8 oyla belediye başkanlığını kazanmıştı. Kentin belediyesi, 2021 yılından bu yana KPÖ'lü Elke Kahr tarafından yönetiliyor.

Salzburg seçimlerini yüzde 24,4 oranla birinci sırada tamamlayan sosyal demokrasi çizgisindeki Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) yaşadığı oy kaybı ise dikkat çekti.

KPÖ Sözcüsü Tobias Schweiger, sonuçların ardından yaptığı açıklamada, "KPÖ, önümüzdeki 5 yılda ÖVP'nin altında ezilmeyen ilk muhalefet partisi olacak. Seçimdeki başarı, tüm Avusturya'da görülecek kopuşun bir simgesi" diye konuştu.