Salman Rüşdi bıçaklı saldırıdan 9 ay sonra ilk kez bir etkinliğe bizzat katıldı

ABD’nin New York kentinde geçen yıl Ağustos ayında katıldığı bir konferansta sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi uğradığı saldırının ardından ilk kez toplu bir etkinlikte kameralar karşısına geçti.

Saldırıda bir gözünü kaybeden Salman Rüşdi Perşembe akşamı Manhattan'da Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlenen PEN Amerika Edebiyat Galası'na katıldı.

Galada bir konuşma yapan Rüşdi "Herkese merhaba. Aksi de bir seçenekti ama yeniden burada olmak güzel. Zarların böyle yuvarlanmış olmasından dolayı memnunum" dedi.

"Şeytan Ayetleri" kitabının yayımlandığı 1988'den beri ölüm tehditleri alan ve PEN Amerika'nın eski başkanı olan Salman Rüşdi derneğe ve saldırganı etkisiz hale getirerek hayatını kurtaran herkese teşekkür etti.

"Terörizm bizi terörize etmemeli" diyen Rüşdi "Şiddet bizi caydırmamalı. Eski Marksistlerin dediği gibi mücadele devam ediyor" ifadelerini kullandı.