Salıncakta sallanan 4 yaşındaki çocuğu vuran şahıs serbest bırakıldı

Karaman'da salıncakta sallanan 4 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle yaralayan kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında, Nefise Sultan Mahallesi'ndeki bir binanın bahçesinde ailesi ile oturan çocuk, salıncakta sallanmaya başladı. Bir süre sonra apartmandan salıncakta sallanan çocuğa ateş edildi.

Pompalı tüfekle başı ve bacağından yaralanan çocuk, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki çocuk. akşam saatlerinde taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de evin bahçesi ile çevresinde detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonrası silahın, 2 bina sonraki apartmandan ateşlendiği belirlendi. Ekipler, silahı ateşleyen kişinin, ailenin komşusu Uveyiz B. olduğunu tespit etti. Suç aleti pompalı tüfekle evinde yakalanan Uveyiz B, gözaltına alındı.



Uveyiz B, ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş ettiğini öne sürerek, "Evimizin bahçesindeki tavuklarımız, sokak köpeği tarafından boğulup yeniliyordu. Olay anında yine aynı köpeği bahçemizde gördüm. Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim. Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uveyiz B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.