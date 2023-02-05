Salihli'de Sart Semt Evi açıldı

TKP'nin ülke genellinde semt ve işçi evi açılışları sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bugün Sart Semt Evi'nin açılışı yapıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açılışta yaptığı konuşmada "20 yıldır bu ülkeyi daha da perişan eden bir iktidar var. Hepimiz bu iktidarın gitmesini istiyoruz. Bunda hiçbir tereddüt yok. Bu iktidarın bizde yarattığı bıkkınlığı istismar etmek isteyenler bizi neredeyse AKP'nin aynısına mahkum etmeye çalışıyorlar. Şimdi karşımızda bir masa var. Diyorlar ki o masa olmadan Erdoğan'ı gönderemeyiz. Büyük yalan. Çünkü bir siyasi iktidarı değiştirmenin bir dizi yolu vardır. Protesto hakkı, örgütlenme hakkı bunlar anayasal haklardır" dedi.

Bu düzenin sürmesinin emekçilere hiçbir faydası olmadığını vurgulayan Okuyan ülkenin tüm zenginliklerinin toplumun tamamına ait olduğunu söyledi.

Okuyan "Bunun için devletleştirme gerekiyor. Bu bir. İkincisi laiklik gerekiyor. Bütün tarikatlar cemaatler dağıtılacak ki kadınlarımız, çocuklarımız rahat bir nefes alsın" dedi. TKP'nin iktidarında NATO'dan çıkılacağını, Türkiye'deki tüm yabancı askerlerin gönderileceğini ve yurtdışındaki tüm askerlerin de yurda döneceğini dile getirdi.