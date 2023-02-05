TKP'den Muğla'da seçim etkinliği: 'Bugünkü karanlığın içinde o aydınlığı görüyoruz'

TKP Ocak ayının ilk haftasında başladığı seçim etkinliklerine devam ediyor.

Bugün Muğla'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde TKP Muğla İl Örgütü'nün seçim etkinliği yüksek bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik TKP seçim bildirgesinin anlatıldığı videonun gösterilmesi ile başladı.

Komünist şair Nâzım Hikmet'in 'Davet' şiirinin okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapmak üzere

TKP Muğla İl Başkanı Ahmet Aksüt sahneye çıktı. Katılımcıları selamlayarak sözlerine başlayan Aksüt, Muğla'da seçim çalışmalarının işaret fişeğinin bu etkinlikle verildiğini söyledi.

Muğla deyince akıllara, eskiden bu coğrafyada yaşayan aydınların, Halet Çambel'in, Can Yücel'in, Halikarnas Balıkçısı'nın geldiğini ancak şimdi Marmaris'te Sinpaş yağmasının, Bodrum'da Cengiz İnşaat'a peşkeş çekilen Cennet Koyu'nun, Köyceğiz ile özdeşleşen sığla ormanlarının geldiğini söyledi.

Aksüt kentin yüzde 25'inden fazlasında maden arama ruhsatının verildiğini, kentte çevre tahribatının ileri düzeylere vardığına işaret etti. Geçen yıl Muğla'da çıkan yangınların sermaye talanına kapı açtığını söyleyen Aksüt, Güney Ege'nin sermayenin saldırısı altında olduğunu, artık hukukun olmadığını birçok örnekle anlattı.

"Biz bu haramilerin saltanatını yıkarız, yıkacağız" diyen Ahmet Aksüt, "İşçilerin, emekçilerin mücadelesi ile yeni bir cumhuriyeti kuracağız, TKP gelir her şey değişir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Aksüt'ün ardından TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı söz aldı.

TKP olarak Türkiye'nin farklı illerinde seçim toplantıları yapmaya başladıklarını belirten Sarı Muğla'da yapılan etkinliğin 7. etkinlik olduğunu ve bu etkinliklerin süreceğini söyledi.

"Bu toplantılarda en büyük amacımız eşitlik ve özgürlük talebimizin daha fazla büyütülmesidir" diyen Sarı, 102 yıllık TKP tarihinde ileri, iyi ve güzel olan adına ne varsa altına imza atıldığını, bu örneklerin ortaya koyulduğunu söyledi.

Bu değerleri yaratanlardan biri olan Ulvi Oğuz'un da bu etkinlikte aralarında olduğunu dile getiren Sarı, Ulvi Oğuz'un "Partimin Yolunda" kitabı ile TKP'ye bir armağan verdiğini ifade etti. Sarı, ressam İrfan Ertel'in yaptığı yine bir mücadele neferi olan Fevzi Kavuk'un portresini Ulvi Oğuz'a TKP adına armağan etmek istediğini söyledi ve portreyi kendisine sundu.

Sözlerine TKP'nin ülkenin dört bir yanında semt ve işçi evleri açtığına, Ardahan'dan Edirne'ye kadar emeği ile geçinen insanlarla birlikte olmaya çalıştığına işaret ederek devam eden Sarı, eşitliği ve özgürlüğü ülkenin her yerinde gerçek kılmaya çalıştıklarını söyledi.

Sarı sözlerine şöyle devam etti:

"Böylesine karanlığın hüküm sürdüğü bir ortamda ne yapmaya çalışıyoruz? Bize bazı dostlarımız Erdoğan gitse bununla yetinseniz, bugün bunu bir halletseniz diyorlar. O zaman tarihe dönmek gerekiyor.

Bundan 100 yıldan daha uzun zaman önce Avrupa'da emperyalist bir paylaşım savaşına girildi, bu paylaşımın coğrafyalarından biri de Anadolu'ydu, bir işgal ve karanlık vardı, o günlerde kimse bu ülkenin nereye gideceğini bilemiyordu. Bu paylaşım kavgasının içinde bir öfke birikti ve sonra o öfke patladı, önce Rusya'da bu öfke patladı, sonra Macaristan'da, Almanya'da patladı. Bu öfke kapitalizmi, emperyalizmi kökünden sarstı.

20. yüzyıla karanlıkla merhaba diyen insanlık bir aydınlığın yolunu böylece açtı. O aydınlık bu ülkede hilafeti, saltanatı devirdi, bir cumhuriyet kurdu. TKP o aydınlığın her yerinde vardı, sonra o aydınlık büyüdü, çoğaldı, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı insanlığın adı komünistler oldu.

Şimdi tekrar dönelim, gerçekler mi hayaller mi?

Bizim hayallerimiz var ama bu karanlığın içinde o hayaller gerçek bir aydınlık içinde kendini gösteriyor. Biz bugünkü karanlığın içinde o aydınlığı görüyoruz, Haziran direnişinde bunu görmedik mi?

İşte bu aydınlık bu topraklarda birikiyor ve bugün var. Biz diyoruz ki bu aydınlığa güvenelim."

Seçim atmosferinin ortaya çıkardığı sorular ve dayattıklarına ilişkin sözlerine devam eden Savaş Sarı,

"Elbette Erdoğan gitmelidir, Türkiye Erdoğan' dan kurtulmaldır. Ancak yoksulluğu, açlığı, sefaleti ortadan kaldırmamız gerekiyor, dinci gericiliğin karanlığını yenmemiz gerekiyor, emperyalizme pazarlığın, işbirliğinin sonunu getirmemiz gerekiyor" dedi.

Kadınların varlığının yok sayıldığını, tecavüzün, tacizin, her türlü şiddetin arttığını, bir yarın güvencesinin olmadığını anlatan Sarı "Tüm bunlara karşı bir cevabımız var mı yok mu?" diye sordu ve Erdoğan'ın gitmesinin ötesinde asıl meselenin bu cevaptan geçtiğine işaret etti.

"Biz bu cevabı ne kadar güçlü ve örgütlü kılarsak, bu ülkede insanların öfkesi bir kere daha patladığında o öfkenin yolunu bulması da mümkün olacak" diyen Sarı altılı masanın açıkladığı metnin ve diğer sözlerinin bu karanlığa bir çözüm veya gerçek bir cevap olmadığını, bu sermaye düzeninin devamına dayandığının altını çizdi.

"Erdoğan'ın gitmesi için her şeyi yapacağız, insanların ekmek ve adalet için oy vermesini örgütleyeceğiz, örgütlü gücümüzü ve umudu büyüteceğiz" diyen Sarı "Var mısınız emekçilerin sözünü büyütmeye ve güçlü kılmaya?" ifadesiyle konuşmasını noktaladı.

Etkinlikte Ortaca'dan gelen bir emekçi olan TKP Muğla milletvekili adayı Arzu Koçak konuşmasını yaptı.

"Tüm insanların insanca yaşaması için aday oluyorum" diyerek sözlerine başlayan Koçak, "Bize bekleyin diyorlar, bekleyecek sabrımız kalmadı, bizlerin emeğini sömürerek rahat içinde yaşıyorlar, masraf çıkacak diye hasta olmaktan korkuyoruz, hiçbir sosyal hayatımız yok, kira ile, faturalar ile kredi kartı borçları ile uğraşıyoruz, çalışmaktan ve bunlarla boğuşmaktan başka yaptığımız bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Koçak "Hak ettiğimiz ülkeye kavuşmak için eşit ve insanca bir ülke için harekete geçelim, TKP'ye oy verelim, TKP'de örgütlenelim" dedi.

Etkinliğin sonunda Gülcan Altan ve Murat Güner "Boyun Eğmeyen Şarkılar"ı ile sahne aldılar. Hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde söylenen şarkılar ile etkinlik sona erdi.

Etkinliğe gelen parti dostları TKP gönüllüsü olmak için başvuru formlarını doldurdular.