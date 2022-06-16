Salihe Aydeniz'in fezlekesi Adalet Bakanlığı’na gönderildi

DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk attığı suçlamasıyla oluşturulan fezlekesi Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında “polise mukavemet”, “kamu görevlisine hakaret ve yaralama” ve “izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü” suçlarından fezleke hazırlanmıştı.

Fezlekenin Adalet Bakanlığı’na gönderildiği açıklandı.

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DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi