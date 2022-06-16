Salihe Aydeniz'in fezlekesi Adalet Bakanlığı’na gönderildi

DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında “polise mukavemet”, “kamu görevlisine hakaret ve yaralama” ve “izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü” suçlarından fezleke hazırlanmıştı.

Fezlekenin Adalet Bakanlığı’na gönderildiği açıklandı.