DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında “polise mukavemet”, “kamu görevlisine hakaret ve yaralama” ve “izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü” suçlarından fezleke hazırlanmıştı.
Fezlekenin Adalet Bakanlığı’na gönderildiği açıklandı.
Salihe Aydeniz'in fezlekesi Adalet Bakanlığı’na gönderildi
DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk attığı suçlamasıyla oluşturulan fezlekesi Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
haber merkezi
DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında “polise mukavemet”, “kamu görevlisine hakaret ve yaralama” ve “izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü” suçlarından fezleke hazırlanmıştı.
Fezlekenin Adalet Bakanlığı’na gönderildiği açıklandı.