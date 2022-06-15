DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da Kadıköy'de yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen bir milletvekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Hakan A'ya yumruk atan kişinin DBP milletvekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Polis memuru ifade verdi

Olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. da olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi.

Darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, mağdurun çenesinin ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtilirken, görüntü inceleme raporunda da olay anının detaylarına yer verildi.