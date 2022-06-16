Salihe Aydeniz fezlekesi Adalet Bakanı Bozdağ tarafından imzalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da Kadıköy'deki gösteride polis memuruna yumruk attığı belirtilen DBP milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı. Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" ile suçlandı. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı onayının ardında, Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke TBMM'ye sunulacak.