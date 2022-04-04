Salgınla bağlantılı Kinder Surprise ürünleri piyasadan toplandı

Britanya Sağlık Güvenliği Kurumu, gıda zehirlenmesine yol açarak tifo gibi hastalıklara neden olabilen salmonella bakterisinin, aralarında küçük çocukların da bulunduğu 50 kişiyi etkileyen bir salgın yarattığını açıklarken, İtalyan çikolata ürünleri şirketi Ferrero'yu işaret etti.

Sputnik'in haberine göre, bir dizi halk sağlığı kurumunun soruşturmalarında, Britanya'daki salmonella salgını ile Ferrero'nun Kinder Surprise isimli yumurta biçimli çikolata ürünü arasında bağlantı saptandı. Açıklamalarda, Britanya'daki salmonella salgınıyla bağlantılı ürünlerin 11 Temmuz-7 Ekim 2022 tarihleri arasında tüketilmesi tavsiye edilen 20 gramlık yumurta ve üçlü 20 gramlık yumurta paketleri olduğu belirtildi. Salmonellalı çikolataların hepsinin Belçika'da aynı fabrikada üretildiği, diğer Ferrero ürünlerinin bundan etkilendiğinin sanılmadığı kaydedildi.

Açıklama üzerine Britanya'da Kinder Surprise yumurtalarını geri çekmek zorunda kalan Ferrero, ardından işaret edilen ürününün tüketilmemesini tavsiye ettiği ve özür dilediği bir açıklama yayımladı. Ferrero, bu fabrikadan piyasaya sürülen başka hiçbir Kinder ürününün şu ana kadar salmonella testinin pozitif çıkmadığını ve hiçbir tüketici şikayeti gelmediğini belirtti.