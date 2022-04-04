İngiltere Ulusal Galerisi 'Rus Dansçılar' tablosunun adını 'Ukraynalı Dansçılar' yaptı

İngiltere Ulusal Galerisi, sosyal medya kampanyasının ardından Edgar Degas'ın 1890'larda çizdiği tablosunu yeniden adlandırdı.

Galeri, Fransız empresyonist ressam Edgar Degas'ın pastel ve karakalem çiziminin adını "Rus Dansçılar" yerine "Ukraynalı Dansçılar" yaptı.

Söz konusu resim bir dizinin parçası ve 1890'ların sonlarında Rus İmparatorluğu'ndan Paris'e dans topluluklarının ziyaretleri sırasında çizildi. Ulusal Galeri'nin internet sitesindeki açıklama, herhangi bir detay vermeden dansçıların "neredeyse kesinlikle Rus değil Ukraynalı" olduğunu söylüyor.

Galeri, isim değişikliğinin Degas'ın çalışmaları hakkında keşfedilen yeni bulgulardan ziyade mevcut siyasi durum ve sosyal medyadaki baskıdan kaynaklandığını kabul etti.

Batı'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Rus kültür ve sanat ürünlerine dönük sansür ve saldırılar kendini gösterdi. İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, 19. yüzyıl yazarı Fyodor Dostoyevski hakkındaki dersi iptal edip bunun yerine Ukraynalı yazarlara odaklanma niyetini açıkladı. Ancak haber tepkilere yol açtı ve karar geri alındı. Cardiff Filarmoni Orkestrası, 19. yüzyıl Rus bestecisi Pyotr Çaykovski'yi programından çıkardı. Florida Üniversitesi'yse Ukrayna'daki savaş nedeniyle, Almanya kökenli Karl Marx'ın adının verildiği kütüphane çalışma odasının ismini değiştirdi.