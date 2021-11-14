Salgında bugünün tablosu açıklandı: 189 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayınladı.

Buna göre ​​Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün yapılan test sayısı 346 bin 642 olarak açıklandı. Tabloya göre bugün iyileşenlerin sayısıysa 20 bin 550 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim" dedi.

Koca "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" ifadelerini kullandı.