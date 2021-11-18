Salgında bugünün tablosu: 226 ölüm, 22 bin 234 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre ülkede son 24 saatte 226 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 22 bin 234 olarak açıklandı. Bugün yapılan test sayısının 357 bin 223 olarak yer aldığı tabloya göre bugün iyileşen sayısı 29 bin 538 oldu.

18 yaş ve üzeri nüfusta 2. doz Covid-19 aşısı yapılma oranı ise yüzde 80,40 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "aşı için birlik çağrısı" diyerek "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.