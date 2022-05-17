Salgında bugün: 7 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs verilerine göre, son 24 saat içerisinde yapılan 138 bin 894 testten bin 608'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 7 kişi daha yaşamını yitirirken iyileşen hasta sayısı bin 219 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 650 bin 166’e yükseldi.

Türkiye'de oransal olarak en çok aşılamanın gerçekleştirildiği iller sırasıyla Osmaniye, Ordu ve Amasya olurken, en az aşılamanın gerçekleştirildiği iller ise sırasıyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt olarak açıklandı.