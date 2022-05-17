Sağlık Bakanı Koca: Salgının son günlerindeyiz

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "İş Birliği ve Yol Haritası" protokolünün ardından basın açıklaması gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınının son günlerindeyiz" dedi.

Fahrettin Koca, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile makamında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından 2022- 2023 yıllarını kapsayan "İş Birliği ve Yol Haritası" protokolü imzalandı.

Protokolün sonrasında Musayev ile birlikte basın açıklamasında bulunan Koca, "Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın İlham Alivey cenapları arasındaki güçlü dostluk ve ortak çalışma isteği, bakanlıklar arasındaki ilişkilerimizin olumlu yönde seyretmesine büyük katkı sağlamaktadır" ded

'Salgınının son günlerindeyiz'

Koronavirüs salgınının son günlerine gelindiğini söyleyen Koca'nın açıklaması şöyle:

"Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz.

Güçlü sağlık alt yapımız ve görevine kendini adamış sağlık çalışanlarımız bu süreçte en önemli destekçilerimiz olmuştur. Yerli aşımız Turkovac ile birlikte dünyada kendi aşısını üreten öncü ülkelerden birisi olmanın haklı gururunu da yaşıyoruz. Aslında bu gurur iki kardeş ülkenin, bir milletin yani hepimizin. Bu vesileyle Turkovac aşısının Faz- 3 çalışmalarının Azerbaycan’da gerçekleştirilmesine ilişkin göstermiş olduğunuz yakın iş birliğinden dolayı size ayrıca teşekkür etmek istiyorum."