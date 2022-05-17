Hekimler iş bıraktı: 'Artık tükendik'

Sağlık alanında örgütlü hekim sendikalarının aldığı kararla bugün ve yarın ülke genelinde hekimler iş bırakıyor.

26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde iş bırakacağını duyuran hekimler "Artık tükendik" diyerek taleplerini sıraladı. "Sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumlarının içerisinde sözel, fiziki ve psikolojik saldırıya uğruyor; hatta öldürülüyoruz" diyen hekimlerin açıklaması şöyle:

"Biz hekimler, şiddete karşı göstermelik koruma kanunları değil, caydırıcı hükümler içeren kanunların çıkarılmasını bekliyoruz. Hekime karşı işlenen şiddet olaylarında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının (HAGB) uygulanmamasını ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi etkin tedbirler alınmasını bekliyoruz.

En zor sınavları geçerek, meşakkatli olduğu kadar çok güç eğitim süreçleri de içeren hekimlik eğitimimizi tamamladıktan sonra, hayatımızı idame ettiremeyecek şekilde yoksulluk sınırının altında ücretler kabul edilir değildir. Performans sistemi kırbacını sırtımızda hissetmeden çalışmak istiyoruz. Söze gelince bizlere, hekimler de hakimler gibidir diyen yetkililerden, en az hakimler kadar temel özlük haklarının verilmesini

Halkımıza doğru tanı koymak için en az 15-20 dakika muayene süresi ayırabilmek istiyoruz. Hastaların aylarca randevu sırası beklemediği, sağlıklı uygulanabilir bir sevk zinciri istiyoruz. Malpraktis davalarında hakimler gibi tamamen devlet korumasına girmeyi istiyoruz. Hakimlerin hakkında karar veren kurulun tamama yakınının hakim olması gibi, hekimlerin malpraktis dosyaları hakkında karar verecek kurulun da bağımsız hekimlerden oluşmasını istiyoruz. Hekimlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na değil, bizlerin de görüşü alınarak çıkarılacak Hekimlik Kanunu’na tabi olmasını istiyoruz. Hakim, C. Savcısı, öğretmen vb tüm kamu görevlileri telefon ile şikayet edilemez iken hekimin SABİM üzerinden şikayet edilmesini kabul etmiyoruz ve SABİM’in derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.

Taleplerimizin Resmi Gazete’de yayımlandığını görmediğimiz sürece anayasal düzen içinde tarafımıza verilen tüm hakları kullanmaya kararlıyız.

Bizler öldürülmemek, şiddete uğramamak, halkımıza hakkı ile sağlık hizmeti sunabilmek, geçim derdine düşmemek, ömür boyu çalışsak da ödeyemeyeceğimiz tazminatlar ile karşılaşmamak ve emekliliğimizde ek iş yapmadan rahatça geçinebilmek için taleplerimiz yönünde herhangi bir kararın da şu ana kadar icraata geçirilmediğini görmemiz nedeniyle anayasal dayanağı olan meşru iş bırakma hakkımızı kullanıyoruz."