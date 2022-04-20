Salgında bugün: 18 ölüm, 3 bin 668 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Günlük Covid-19 tablosuna göre bugün ülkede 18 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte yapılan 158 bin 523 testten 3 bin 668'i pozitif çıktı. Bakanlık bugün iyileşen sayısının 17 bin 857 olduğunu duyurdu.