Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacağı duyurulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ertelendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ertelendiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" ifadelerini kullandı.

Koca geçen hafta yaptığı açıklmada bugünkü toplantıyı işaret ederek kısıtlamaların kalkacağını duyurmuştu.