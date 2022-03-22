Salgında bugün: 17 bin 426 yeni vaka, 90 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Mart’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 296 bin 866 testten 17 bin 426’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybederken iyileşen hasta sayısı 22 bin 184 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89.3 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alırken, yüzde 62.5 aşılama oranı ile Şanlıurfa son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 85.1 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.8 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.6 ile İstanbul yer alıyor. (ANKA)