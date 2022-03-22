Bakan Koca'dan doktora özür telefonu

89 yaşındaki Dr. Erdinç Köksal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini telefonla aradığını ve özür dilediğini söyledi.

Dr. Erdinç Köksal, Bakan Koca ile olan görüşmesini şöyle anlattı:

"Gece saat 12'ye yakın beni sağlık bakanı aradı. Sağlık bakanı olduğuna inanamadım. ‘Üzüntülerimi bildirmek için arıyorum, özür dileriz' dedi. Ben de birisi dalga geçiyor zannettim. Gerçekten sağlık bakanı hekim kimliğiyle o telefonu açmakla çok değerli bir şey yaptı. Ben çok mutlu oldum. Ben belki konuşmalarda bazı şikayetlerimizi de bildirmiştik lakin ne olursa olsun hekim kimliğiyle üzüntümüzü paylaşmasını şükranla yad ediyorum"

Dr. Erdinç Köksal, Bakan Koca'ya doktorlara uygulanan şiddetten şikayetçi olduğunu ve Bakan Koca'nın, Adalet Bakanı ile bu durumu görüşeceğinin sözünü verdiğini açıkladı.

Dr. Erdinç Köksal: 'Gömleğim ilk defa kirlendi'

İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtına 14 Mart Tıp Bayramı'nda çelenk koymak isterken polis müdahalesi ile yere düşürülen Dr. Erdinç Köksal, o olayda çamura bulanan önlüğünü İstanbul Tabip Odası'na emanet etti.

Emekli doktor Erdinç Köksal, "Bu gömleğim, 64 yıllık meslek hayatımda ilk kez kirlendi." dedi.