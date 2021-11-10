Salgında 10 Kasım tablosu: 203 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 10 Kasım verilerine göre, 358 bin 251 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi. 27 bin 513 kişi de sağlığına kavuşurken salgın nedeniyle bugün 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz” dedi.

Sosyal medya hesabından güncel verileri paylaşan Bakan Koca, aktif vaka sayısını da duyurdu. Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı."