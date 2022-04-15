Salgın sonrası Kinder'e ilk yasak geldi

Salgın tespiti sonrası Kinder ürünlerine ilişkin ilk ithalat yasağı Brezilya'dan geldi.

Haber Merkezi

Brezilya Sağlık Denetleme Kurumu Anvisa, salmonella salgını gerekçesiyle Kinder ürünleri için ithalat yasağı koydu.

Sputnik'in haberine göre, yapılan açıklamada, "Anvisa, risk konusu haline gelen Kinder markalı ürünlerin ticaretini, dağıtımını, ithalatını ve kullanımını yasaklayan bir karar yayınladı. Bu tedbir, Belçika'da üretilen Ferrero ürünleri için geçerli" ifadelerine yer verildi.

Salgın Belçika'daki bir fabrikada üretilen ürünlerde tespit edilmişti.

Öte yandan söz konusu fabrikadan Türkiye'ye bir ürün gelmediği açıklaması yapılmıştı.

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