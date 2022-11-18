Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'a ilişkin önemli iddia: 'Takipteydi, kaybedildi'

Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'e ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

t24 yazarı Tolga Şardan, "Olayla ilgili; 'eylemci kadına yönelik istihbarat takibi bulunduğu' bilgisine ulaştım. Olayın baş faillerinden Ahlam Albashır'in daha önce takipte olduğu ancak bir süre önce takipten kaybedildiği iddiası var" derken, "Zanlının olaydan kısa süre sonra yakalanması bu iddiayı güçlendiren bir durum... Bu bilgiler ile verilerin doğruluğu yargılama başladıktan sonra daha net anlaşılacak elbette" ifadesini kullandı.