İstiklal saldırısında 17 kişi hakkında tutuklama kararı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırının ardından gözaltına alınan 51 kişiden 49'u adliyeye çıkarıldı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı

Üç şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Kararın ardından Albashır'ın da aralarında bulunduğu tutuklular, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenelerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü. (AA)